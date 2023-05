Wiener Regenbogenparade findet am 17. Juni statt

Vom 1. bis zum 18. Juni findet in Wien wieder die Vienna Pride statt. Die Veranstaltungsreihe soll die Sichtbarkeit und Vielfalt von Menschen der LGBTIQ-Community - also etwa von schwulen, lesbischen oder Transgender-Personen - feiern, wie am Dienstag bei der Präsentation des Programms betont wurde. Besonders bunt wird sich das Geschehen am 17. Juni gestalten. An diesem Tag zieht wieder die von der HOSI Wien organisierte Regenbogenparade um den Ring.

Die Parade führt einmal um den Ring