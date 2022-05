Wiener Riesenrad lädt zur Übernachtung im Waggon

Hotelzimmer mit Aussicht gibt es viele - nur wenige sind dabei aber in Bewegung. Dazu muss man schon im Wiener Riesenrad übernachten. Das berühmte Wahrzeichen bietet diese Gelegenheit demnächst tatsächlich in Form einer einmaligen Aktion an. In Kooperation mit dem am Prater situierten Hotel Superbude wurde ein Waggon in eine Suite mit Doppelbett umfunktioniert.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Bewegtes Zimmer mit Aussicht zu gewinnen