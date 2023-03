Wiener Ring wegen Protesten gegen Gas-Konferenz gesperrt

Zum Beginn der Europäischen Gaskonferenz (EGC) in Wien haben Montagfrüh Umweltaktivisten die Ringstraße in unmittelbarer Nähe des Tagungshotels blockiert. Zwei Sitzblockaden - Höhe Johannesgasse sowie am Parkring - wurden eingerichtet. Die Polizei war an Ort und Stelle und kündigte bereits die Auflösung des nicht angemeldeten Protests an. Vertreterinnen und Vertreter der europäischen Gaslobby wollen sich bei der dreitägigen Konferenz mit Konzernen und Politikern vernetzen.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Auftakt zu dreitägigem Treffen der Gaslobby