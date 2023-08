Wiener Samariterbund: Aufruf zu Lebensmittelspenden

Angesichts des steigenden Bedarfs hat der Wiener Samariterbund am Mittwoch zu Lebensmittelspenden für seine Sozialmärkte aufgerufen. In Zusammenhang mit gestiegenen Preisen seien die Zahlen der Kundinnen und Kunden in den Sozialmärkten der Organisation um 40 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig werden mehr als 500.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr in privaten Haushalten weggeworfen, so der Samariterbund in einer Aussendung.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Immer mehr Menschen sind auf Lebensmittelspenden angewiesen