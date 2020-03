Wiener Schneidereien werden Schutzmasken fertigen

In Wien haben sich auf Einladung von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch die Sozialpartner getroffen, um über aktuelle Maßnahmen in der Coronavirus-Krise zu beraten. Vereinbart wurde dabei unter anderem, dass Schneiderbetriebe in Wien Schutzmasken für die Spitäler fertigen werden.

SN/APA (dpa)/Rene Traut Schutzmasken sind derzeit ein knappes Gut