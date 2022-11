Wiener Spitalsärzte beklagen massive Qualitätsverluste

Die überwiegende Mehrheit der Wiener Spitalsärzte und -ärztinnen sieht massive Qualitätsverluste und Engpässe in der Patientenversorgung. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Wiener Ärztekammer nach einer Reihe von sogenannten Gefährdungsanzeigen bei Public Opinion Strategies von Peter Hajek in Auftrag gegeben hat. Heftige Kritik üben die Ärztinnen und Ärzte auch an der Stadtpolitik.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ärztekammer-Präsident Steinhart ortet Qualitätsverluste an Spitälern