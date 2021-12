Wiener Staatsoper startet am 13. Dezember mit "Don Giovanni"

Die Wiener Staatsoper prescht vor. Noch vor den morgigen Beratungen der Bundesregierung mit Landeshauptleuten und Experten hat das Haus am Ring seinem Publikum am Dienstag "eine wirklich gute Nachricht" übermittelt: "Wie am Nachmittag seitens Politik angekündigt, dürfen wir unseren Spielbetrieb am 13. Dezember wieder aufnehmen!" Man habe für diesen Tag als Zusatzvorstellung die Premiere des "Don Giovanni" vor Publikum angesetzt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU 2G-Plus-Regelung gilt wahrscheinlich