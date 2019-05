Wiener stürzte bei Klettertour auf der Rax in den Tod

In der Steiermark ist es am Sonntag zu einem tödlichen Alpinunfall gekommen. Ein 36-jähriger Wiener rutschte bei einer Klettertour auf der Rax auf einem Schneefeld aus und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (Archiv/ÖAMTC)/OEAMTC Für den Wanderer kam jede Hilfe zu spät