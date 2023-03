Wiener Tafel: Zahl der Bedürftigen 2022 um 40 Prozent gestiegen

896.533 Kilogramm Lebensmittel hat die soziale Einrichtung im Vorjahr gerettet. Doch die Warenspenden haben deutlich abgenommen.

Energiekrise, Teuerung - und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine: Für die Wiener Tafel war das Jahr 2022 ein herausforderndes. "Gerade Armutsgefährdeten setzt die massive Teuerung bei Heizkosten, aber auch bei Lebensmitteln und Hygieneprodukten besonders zu. Immer mehr Menschen in Österreich sind von Ernährungsunsicherheit betroffen. Fast jede zehnte Person in diesem Land kann sich nur jeden zweiten Tag eine Hauptmahlzeit leisten - während nach wie vor tagtäglich Tonnen an genussfähigen Lebensmitteln in den Müll wandern", zog Geschäftsführerin Alexandra Gruber Bilanz.

Stolz auf das Engagement der Freiwilligen...

In Zahlen heißt das: Die Wiener Tafel konnte im letzten Jahr 896.533 Kilogramm einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung retten und versorgte damit rund 28.000 armutsgefährdete Menschen - was einen Anstieg um 40 Prozent gegenüber 2021 bedeutet - in 96 Sozialeinrichtungen. Zusätzlich unterstützte der Verein die Schwesterntafel KCCF in der Ukraine mit 70 Paletten an haltbaren Lebensmitteln und

Hygieneartikeln. Zusätzlich wurden 70.000 Euro über einen Nothilfefonds gesammelt. "Dass dieser gemeinsame Kraftakt möglich war, liegt nicht zuletzt an den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins: 253 Freiwillige - 32 mehr als 2021- investierten 2022 in Summe 15.801 Stunden für die Rettung und Verteilung von Lebensmitteln", freut sich Gruber. 233 Unternehmen oder Einzelpersonen spendeten Waren, 930 Liefertouren wurden absolviert.

...dennoch kein Grund zum Jubeln

Die Wiener Tafel bewahrte bereits zu einer Zeit Lebensmittel vor der Mülltonne, als Begriffe wie Essensretter noch kaum jemand kannte. Seit 1999 gelang es auf diesem Weg, 8,326.596 Kilogramm Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen worden wären, sozialen Einrichtungen bzw. bedürftigen Personen zukommen zu lassen. Für Alexandra Gruber ist das dennoch kein Grund für Jubelstimmung - im Gegenteil: "Fakt ist, die Menge an genussfähigen Lebensmitteln, die weggeworfen werden, geht seit Jahren nicht nennenswert zurück. Und Fakt ist auch, dass die Zahl an armutsbetroffenen Menschen in Österreich steigt. Zugleich wird es immer aufwändiger, Warenspenden zu bekommen. Wir brauchen dringend Unterstützung der öffentlichen Hand."

Die Politik muss mittun

Zwar konnte die Wiener Tafel die Gesamtmenge an geretteten und verteilten Lebensmitteln im letzten Jahr um 20 Prozent gegenüber 2021 erhöhen, doch die Steigerungsrate könne mit der deutlich gestiegenen Nachfrage kaum mithalten. Vor allem Warenspenden aus dem Handel nehmen deutlich ab - der Rückgang Einzelhandels-Sektor betrug im Jahresvergleich rund 45 Prozent. "Deshalb haben wir bereits begonnen, Warenspenden aus der Landwirtschaft zu akquirieren. Um das vorhandene Potenzial nutzen zu können und die Lebensmittelweitergabe zu vereinfachen, braucht es aber auch ein deutliches Engagement seitens der Politik", forderte Wiener Tafel-Geschäftsführerin Gruber.