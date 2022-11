Wiener TrIIIple als bestes Hochhaus der Welt ausgezeichnet

Die Hochhaus-Drillinge in Wien-Landstraße sind am Wochenende vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) als das beste Hochhaus der Welt ausgezeichnet worden. Die Organisation prämierte speziell das klimaneutrale Heiz- und Kühlsystem, welches durch die Nutzung von Donauwasser und Windkraft autark und ohne die Verwendung fossiler Brennstoffe funktioniert. TrIIIple konnte sich dabei als einziges europäisches Projekt unter 34 Einreichung aus aller Welt durchsetzen.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Die drei Hochhäuser wurden am Areal des alten Zollamts errichtet