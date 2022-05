Wiener Tschauner Bühne lockt im Sommer mit neuer Fassade

Einer kleinen Frischzellenkur hat sich die Tschauner Bühne in Wien-Ottakring unterzogen: Neben dem kommenden Programm der 1909 gegründeten Stegreifbühne wurde am Donnerstag auch die neu gestaltete Fassade präsentiert. "Es ist unglaublich für mich, hier zu stehen nach doch schweren Zeiten", spielte Geschäftsführerin Monika Erb auf die Corona-Pandemie an. Nicht zuletzt das neue Erscheinungsbild verdeutliche: "Wir sind mit voller Kraft zurück."

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT "Alles neu macht der Mai" beim Tschauner