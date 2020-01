Wiener U4-Station Pilgramgasse ab Freitag wieder in Betrieb

Am Freitag wird die Station Pilgramgasse der Wiener U-Bahn-Linie U4 wieder geöffnet. Ab Betriebsbeginn - also ab den frühen Morgenstunden - halten die Zügen wieder in beiden Richtungen an der Haltestelle. Diese war ein Jahr lang wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Nun ist das Ein- und Aussteigen wieder möglich.

SN/APA/WIENER LINIEN/JOHANNES ZINNE Die Station war ein Jahr lang komplett gesperrt