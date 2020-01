Wiener U4-Station Pilgramgasse wieder in Betrieb

Die Wiener U-Bahn-Linie U4 hält seit heute wieder in der Station Pilgramgasse. Seit Betriebsbeginn ist das Ein- und Aussteigen dort wieder möglich. Das historische Otto-Wagner-Gebäude war ein Jahr lang wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Gewerkt wird in der Haltestelle aber auch weiterhin - was auch Einschränkungen in Sachen Barrierefreiheit zur Folge hat.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH U-Bahn-Station Pilgramgasse wird bei vollem Betrieb weiter umgebaut