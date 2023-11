Wiener U5 soll bis spätestens 2035 nach Hernals fahren

Wien erhält eine neue U-Bahn-Linie. Ein erster Abschnitt der U5 soll ab 2026 in Betrieb gehen. Aber auch die weiteren Schritte werden bereits vorbereitet: Es starten nun die Detailplanungen für die Verlängerung nach Hernals, also die Verlängerung in den Westen. Dort wird die U5 an die sogenannte Vorortelinie angebunden. Ein Umstieg zur Schnellbahn ist damit direkt möglich, wie Planungsstadträtin Ulli Sima und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Donnerstag betonten.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Arbeiten für die U5 haben bereits begonnen