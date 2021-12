Wiener Votivkirche mutiert 2022 zur Electric Church

Die Bergpredigt als Popkonzert ist wohl nur alle heiligen Zeiten zu erleben. Am 29. April 2022 kann man hierzulande Zeuge dieses durchaus originellen Events werden, wenn die "Electric Church" rund um den Star-DJ Sergio Manoel Flores in der Wiener Votivkirche Station macht und eine der zentralsten Passagen der Bibel unter dem Titel "On A Hill" als elektrosymphonische Aufführung samt visueller Effekte zu bestaunen ist. Der Kartenvorverkauf hat soeben begonnen.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Wiener Votivkirche mutiert im April zur Electric Church