Wiener Wanderin nach Blitzschlag am Semmering gestorben

Eine 53-jährige Wienerin ist am Sonntag am Semmering im steirischen-niederösterreichischen Grenzgebiet von einem Blitz getroffen worden. Die Frau wurde rund 20 Meter über schroffes Gelände geschleudert und starb noch am Berg. Der Notarzt des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen.

SN/APA (BERGRETTUNG SEMMERING)/UNBE Der Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen