Wiener Wiesn abgesagt

In den vergangenen Tagen ist es bereits gemunkelt worden, nun ist es auch offiziell: Wie schon das Münchner Oktoberfest findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch die Wiener Wiesn heuer im Herbst nicht statt. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Als Alternative wurde eine "virtuelle Wiesn" in Aussicht gestellt.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Zehnjähriges Jubiläum der Wiener Wiesn erst 2021