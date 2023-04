Wiener Winterpaket für Obdachlose endet mit 2. Mai

In Wien läuft am 2. Mai das Winterpaket der Wohnungslosenhilfe aus. Seit November standen zusätzliche Kapazitäten für obdachlose Menschen in Notquartieren oder auch Wärmestuben zur Verfügung. Der Bedarf hat sich laut Fonds Soziales Wien in etwa wieder auf die Werte vor der Pandemie eingependelt. Ganz aufgelöst werden die Quartiere nicht. Für vulnerable Personen gibt es weiter Plätze.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Zwei Notquartiere bleiben weiterhin geöffnet