Die Wiener Wirtschaftskammer lässt aufhorchen: Lange Zeit äußerst skeptisch gegenüber städtischen Verkehrsberuhigungsprojekten - Stichwort Mariahilfer Straße -, wünscht sie sich nun Begegnungszonen in allen 23 Bezirken. Denn diese würden sich spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung rentieren, wurde Standortanwalt Alexander Biach in einem Online-Bericht der "Wiener Zeitung" am Freitag zitiert.

