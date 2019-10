Wienerin flüchtete vor Freund aus der Wohnung

Eine 62-Jährige ist am Montagabend vor ihrem betrunkenen und gewalttätigen Freund aus der gemeinsamen Wohnung in der Arndtstraße in Wien-Meidling geflüchtet. Per Notruf informierte sie die Exekutive, dass ihr Lebensgefährte bewaffnet sei, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Die Polizei fand illegale Pistolen samt Schalldämpfer und Munition