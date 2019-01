Wienerin soll vor ihrem Tod Seitensprung gestanden haben

Nach dem gewaltsamen Tod einer 51-jährigen Frau, deren Leiche in der Nacht auf den Heiligen Abend in der Badewanne im ehelichen Reihenhaus in Wien-Donaustadt gefunden wurde, kommen nun die Hintergründe der Bluttat ans Tageslicht. "Es war eine Affekttat", sagte Astrid Wagner, die Verteidigerin des Ehemanns. Die Frau hatte ihm zuvor einen Seitensprung gebeichtet.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET In diesem Haus geschah die Tat