Wienerinnen und Wiener garteln gerne auf Friedhöfen

Das Urban Gardening auf zwei großen Wiener Friedhöfen erfreut sich großer Beliebtheit. "Die Nachfrage nach Beeten war von Beginn an groß. Wir freuen uns, auch Einrichtungen in unmittelbarer Nähe unserer Friedhöfe unterstützen zu können, die sonst keinen Zugang zu einem Garten hätten", so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, am Dienstag in einer Aussendung. Gegartelt werden kann am Wiener Zentralfriedhof in Simmering und am Friedhof Südwest in Meidling.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Urban Gardening ist gut gebucht