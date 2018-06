Wiens ehemaliges Telegrafenamt wird zu Luxuswohnhaus

Das ehemalige k.k. Post- und Telegrafenamt am Wiener Börseplatz wird zum Luxuswohnhaus. Am Dienstag wurde im Rahmen der Umbauarbeiten der Funkturm am Dach des Gebäudes in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt umgeschnitten und abgebaut. Das Haus, das bis 1996 von der Post genützt wurde, stand zuletzt leer. Der Prunkbau wurde zwischen 1870 und 1873 als k.k. Telegrafen Centrale erbaut.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Bis 2019 sollen 39 exklusive Eigentumswohnungen entstehen