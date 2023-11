Wiens Spitalsärzte wollen wie geplant demonstrieren

Die Wiener Ärztekammer will ihren für den 4. Dezember angesetzten Protest des Spitalspersonals durchführen - obwohl inzwischen Gehaltsabschlüsse erzielt wurden bzw. die Stadt höhere Zulagen in den Gemeindespitälern angekündigt hat. Das hat der Obmann der Kurie der angestellten Ärzte, Stefan Ferenci, am Dienstag in einer Pressekonferenz betont. Der Kammer gehen die Maßnahmen zu wenig weit. Gefordert werden 30 Prozent mehr Gehalt. Doch auch Strukturreformen werden urgiert.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Das Spitalspersonal will weiter protestieren