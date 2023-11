Wiens öffentliche WCs auf Platz sechs in Schmutz-Ranking

Wiens öffentliche Toiletten sind laut einer auf Google-Rezensionen basierenden Auswertung des britischen Sanitärhändlers "Showers to you" europaweit unter den schmutzigsten. So belegen die öffentlichen WCs in der österreichischen Hauptstadt den sechsten Platz im Dreck-Ranking. Platz eins in der unrühmlichen Liste belegt die lettische Hauptstadt Riga. Dahinter finden sich Metropolen wie Madrid, Valletta, Stockholm und Warschau.

BILD: SN/APA/DPA/SEBASTIAN WILLNOW Britische Sanitärfirma führte europaweite Auswertung durch