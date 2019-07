Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Oberndorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) im sogenannten Foidlfeld eine einjährige Rehgeiß getötet. Anschließend trennte der Wilderer dem Tier den Kopf ab, teilte die Polizei mit. Dadurch sei nicht bekannt, wie er das Reh getötet hatte.

SN/APA/David Cheskin /Dpa In Tirol treibt ein Wildschütz sein Unwesen