Wildschweine werden auf Umweltkontamination getestet

Der Veterinärdienst des Landes Oberösterreich führt derzeit eine Untersuchung bei Wildschweinen im Bezirk Braunau durch, um eine mögliche Belastung von Wildschweinfleisch durch Chemikalien ausschließen oder abklären zu können.



Der Veterinärdienst des Landes Oberösterreich führt derzeit ein Screening bei Wildschweinen im Bezirk Braunau durch, um eine mögliche Belastung von Wildschweinfleisch durch Perfluoralkylsubstanzen (kurz PFAS für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) ausschließen oder abklären zu können. Der Definition des Umweltbundesamts zufolge sind diese "eine Gruppe von Industriechemikalien, die eine sehr große Anzahl von Substanzen umfasst". PFAS werden demnach "aufgrund ihrer wasser- und fettabweisenden Eigenschaften sowie ihrer Stabilität und Langlebigkeit (Persistenz) gezielt eingesetzt. Jedoch sind viele PFAS toxisch, reichern sich über die Nahrungskette an oder sind mobil. Alle PFAS sind, wenn sie einmal in die Umwelt ausgebracht wurden, kaum oder nur mehr sehr schwer wieder entfernbar." PFAS werden seit langer Zeit für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten wie Textilien, Haushaltswaren, Mitteln zur Brandbekämpfung, in der Autoindustrie, Lebensmittelverarbeitung, im Bauwesen oder der Elektronik verwendet. Die Verwendung einiger dieser Substanzen wurde aufgrund der problematischen Umwelteigenschaften in den letzten Jahren bereits verboten.

Aus Bayern schon länger eine Kontamination bekannt

Hintergrund der nun laufenden Untersuchungen sind Informationen aus dem angrenzenden Bayern, wonach Fleisch von Wildschweinen aufgrund einer dortigen Bodenkontamination mit PFAS belastet sein könnte. Konkret ist im Landkreis Altötting dem Land Oberösterreich zufolge schon seit Längerem eine Umweltkontamination bekannt (Chemie- und Kunststoffindustrie). Nun wurde den dortigen Jägerinnen und Jägern die Empfehlung gegeben, Schwarzwild nicht als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, weil eine Kontamination des Fleisches nicht ausgeschlossen werden könne.



Andere Wildarten nicht betroffen

Andere Wildarten wie beispielsweise Rehe oder Hasen sind nach Angaben des Landes Oberösterreich nicht betroffen. Es bestehe derzeit keine Gefahr für Konsumentinnen und Konsumenten. Das liegt an anderen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten: Wildschweine durchwühlen die Erde und ernähren sich zu einem erheblichen Anteil von Würmern, Maden und Wurzeln, was bei Rehen oder Hasen nicht der Fall ist.

Um die Situation im an Bayern angrenzenden Bereich abschätzen zu können, sollen nun flächenmäßig verteilt über die Gemeinden des Bezirks Braunau Proben von Wildschweinen in einem Screening untersucht werden. Da eine PFAS-Kontamination häufig in Windrichtung erfolgt und weil Wildschweine vereinzelt auch einen Fluss wie die Salzach überwinden können, ist eine Belastung im direkt an Altötting angrenzenden Gebiet rund um den Weilhartsforst am ehesten zu befürchten. Daher werden die dort erlegten Wildschweine bis zum Vorliegen der Ergebnisse vorsorglich nicht in Verkehr gebracht.

Über direkte und indirekte Wege in die Umwelt

Dem Umweltbundesamt zufolge können PFAS durch die Freisetzung (bei Herstellung und Verarbeitung) in die Luft oder in Gewässer gelangen. Auch die Ausbringung von kontaminierten Klärschlämmen als Dünger oder Bodenhilfsstoff führte demnach in einigen dokumentierten Fällen zu großflächigen Verunreinigungen der Umwelt. Indirekt gelangen die Stoffe durch die Anwendung von Verbraucherprodukten oder bei deren Entsorgung in die Umwelt; etwa durch Rückstände in Produkten, durch Waschen von behandelten Textilien und durch Umwandlungs- und Abbauprozesse in der Umwelt.

PFAS seien selbst in den entlegensten Gebieten der Erde - mittlerweile sogar in unbesiedelten Gebieten wie Polarregionen und in der Tiefsee - nachweisbar, heißt es weiter. Die Stoffgruppe PFOS (perfluorierte Sulfonsäuren, am bekanntesten ist Perfluoroctansulfonsäure) finde sich weltweit in Fischen, Meerestieren, Wildtieren, Milch und zahlreichen anderen Lebensmitteln und lasse sich - wie einige andere PFAS - auch in menschlichem Blut und Muttermilch nachweisen.



Mensch nimmt PFAS meist über Lebensmittel auf

Der Mensch nimmt PFAS in erster Linie über Lebensmittel auf, wo diese Stoffe am häufigsten in Fisch, Obst, Eiern und Eiprodukten sowie im Trinkwasser nachweisbar sein können. Mögliche gesundheitliche Langzeitauswirkungen, die durch PFAS verursacht werden könnten, sind verminderte Immunantwort auf Impfungen, erhöhte Cholesterinwerte, entwicklungstoxische Effekte beim ungeborenen Kind sowie Krebs bei Erwachsenen.



Flüchtige PFAS können vom Menschen auch über die Luft aufgenommen werden. Die Verwendung von Haushaltschemikalien wie Imprägniersprays führt zu Innenraumbelastungen. Auch Verbindungen wie beispielsweise Fluortelomeralkohole, die unter anderem für Teppichbeschichtungen eingesetzt werden, können in die Raumluft gelangen.

Eine Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass ein beträchtlicher Teil der europäischen Bevölkerung über die Lebensmittelkette Konzentrationen an den perfluorierten Alkylsubstanzen PFOS und PFOA ausgesetzt ist, die bis zu 25-fach über der wöchentlichen tolerierbaren Aufnahmedosis liegen. Auch in österreichischen Studien konnte eine Belastung mit diesen Stoffen bestätigt werden.