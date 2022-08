Wind an der Europabrücke soll Strom liefern

Der staatliche Straßenbetreiber Asfinag startet mit einem jungen Berliner Unternehmen ein Pilotprojekt mit Mikrowindrädern an der Brennerautobahn, die Strom für eine Mautstelle erzeugen sollen. Montiert werden die Turbinen an Brückenpfeilern, beim Befahren der Brücke sind sie für Autofahrer nicht sichtbar. Bewährt sich der Versuch an der A13, gäbe es bei den 5800 Straßenbrücken, die die Asfinag betreut, großes Potenzial.

SN/asfinag Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl (links) und Robert Johnen (Mowea) neben einem Mikrowindrad bei der Präsentation auf der Europabrücke.