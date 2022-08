Windparks im oberen Mürztal werden weiter ausgebaut

Die Bundesforste (ÖBf) starten mit dem Bau zur Erweiterung ihres alpinen Windparks auf der Pretul in der Steiermark. Die vier neuen Windenergieanlagen auf rund 1.600 Meter Seehöhe sollen die Stromproduktion um mehr als 40 Prozent auf rund 132 Mio. kWh pro Jahr steigern, sagte Vorstand Georg Schöppl am Donnerstag in einer Aussendung der ÖBf. Ende 2023 sollen die neuen Windräder in Betrieb gehen. Zeitgleich wird auch auf der wenige Kilometer entfernten Stanglalm gebaut.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Weitere Windräder kommen in die Fischbacher Alpen