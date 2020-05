"Wings for Life"-Run geht heuer nur virtuell in Szene

Der "Wings for Life"-World-Run ist heuer aufgrund der Coronakrise abgesagt, virtuell wird am Sonntag dennoch für die Rückenmarksforschung gelaufen. Um 11.00 Uhr Weltzeit (13.00 Uhr MEZ) wird das Rennen via der Wings For Life World Run App gestartet. Die Teilnehmer können jeder für sich ihre Kilometer abspulen, bis sie vom Catcher-Car, das eine halbe Stunde später ins Rennen geht, eingeholt werden.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Beim "Wings for Life"-Run wird für die Rückemnarksforschung gelaufen