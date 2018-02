Winter der Extreme: Trotz derzeitiger Kälte verlief Winter relativ warm

Man mag es angesichts der sibirischen Kälte nicht so recht glauben, doch der meteorologische Winter, der mit Ende Februar zu Ende geht, ist relativ warm verlaufen.

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) lagen die Temperaturen im Tiefland 0,8 Grad über dem vieljährigen Mittel. Zudem gab es um ein Viertel mehr Niederschlag, dafür 15 Prozent weniger Sonnenstunden.



Den Winter 2017/18 prägten drei sehr unterschiedliche Monate: Im Dezember war es in den Niederungen etwas zu mild und auf den Bergen relativ kalt, dann folgten der drittwärmste Jänner der Messgeschichte und ein kalter Februar. Auf den Bergen war es sogar einer der vier der kältesten Februar-Monate der vergangenen 32 Jahre.



ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik: "Beachtlich ist die große Temperaturspanne." Der Höchstwert dieses Winters wurde mit 19,1 Grad am 29. Jänner in Eisenstadt gemessen. Ende Februar kühlte es dann in bewohnten Regionen unter minus 25 Grad ab, wie am 26. Februar in Flattnitz in den Gurktaler Alpen und in St. Michael im Lungau. Auf den Bergen, wie am Sonnblick in Salzburg und am Brunnenkogel in Tirol, lagen die Tiefstwerte Ende Februar sogar unter minus 30 Grad, geht aus der vorläufigen Bilanz hervor.



Große regionale Unterschiede

25 Prozent mehr Regen und Schnee bedeuten einen der vier niederschlagsreichsten Winter der vergangenen 30 Jahre. Regional zeigen sich jedoch große Unterschiede: Sehr viel geregnet und geschneit hat es vor allem im Großteils des Berglands. So gab es in Teilen Tirols und Kärntens rund 50 bis 130 Prozent mehr Niederschlag als im Durchschnitt. Um 15 bis 40 Prozent zu trocken war es dagegen entlang der Donau und nördlich davon sowie stellenweise im südlichen Niederösterreich und im Mürztal.



In den inneralpinen Lagen waren die Schneeverhältnisse, sowohl bei den Schneedeckentagen als auch bei den Neuschneesummen, durchwegs überdurchschnittlich. Die summierte Menge des Neuschnees war im Gebiet vom Arlberg bis zum Großteil der Obersteiermark sowie in Kärnten um rund 50 bis 100 Prozent höher. Deutlich weniger Schnee als in einem durchschnittlichen Winter gab es von Oberösterreich bis ins Burgenland. Die Menge an Neuschnee lag hier rund zehn bis 70 Prozent unter dem Mittel.



Die Sonnscheindauer lag österreichweit um 15 Prozent unter dem vieljährigen Durchschnitt. Damit ist dieser Winter der trübste seit 2009/10. Im Jänner und Februar zeigte sich die Sonne, verglichen mit dem Mittel um zehn bzw. 35 Prozent seltener. Der Dezember war mit einem Plus von 15 Prozent der relativ sonnigste Monat der Jahreszeit. Mit Abweichungen von minus 30 bis minus 35 Prozent war es vom Flachgau bis zum Ausseerland noch etwas trüber. Dem Mittel entsprechend lange zeigte sich die Sonne im Rheintal, entlang des Alpenhauptkammes von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern, in der Südsteiermark sowie in Oberösterreich entlang der Donau und im nördlichen Wald- und Weinviertel.



Verfrühtes Blühen der Pflanzen

Der drittwärmste Jänner der instrumentellen Messperiode begünstigte einen Blühbeginn von Vorfrühlingspflanzen, wie Hasel, Schneeglöckchen und Winterling, der etwa drei bis vier Wochen früher einsetzte. Während des deutlich kühleren Februars sind lediglich die Haselkätzchen in den tiefen Lagen abgeblüht und hie und da öffneten sich die ersten Kätzchen der Sal-Weide.



Der diesjährige Winter zeige deutlich, wie groß die Schwankungen sind, die in den langfristigen Erwärmungstrend eingelagert sind, der seit einigen Jahrzehnten in allen Regionen und Höhenlagen Österreichs ungebrochen besteht. Seit den 1930er-Jahren wurden die Winter im Durchschnitt um etwa 0,25 Grad pro Jahrzehnt wärmer. Die sehr kalten Winter wurden deutlich seltener und die sehr milden Winter deutlich häufiger.



In den Niederungen kamen die vier wärmsten Winter der Messgeschichte in den vergangenen 20 Jahren vor. Auf den Bergen gab es in den vergangenen 30 Jahren die sieben wärmsten Winter der rund 250-jährigen Messgeschichte.



Seit 1964 kam im Tiefland kein einziger Winter unter die 50 kältesten Winter der Messgeschichte. Auf den Bergen kamen seit 1964 nur die Winter 2011/12, 1984/85, 1980/81 unter die 50 kältesten.

