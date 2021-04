Wintereinbruch führte zu Feuerwehreinsätzen in Tirol

Starke Windböen haben am Montagabend im Tiroler Unterland zu vereinzelten Feuerwehreinsätzen geführt. In Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) verlegten mehrere durch Windböen umgeworfene Bäume eine Landesstraße. In Jenbach im Bezirk Schwaz wurde ein Blechdach eines Gartenhauses komplett abgedeckt. Und ebenfalls in Hopfgarten flammte durch den Wind ein Feuer in einer Feuerschale vor einem Gartenhaus gehörig auf und hatte einen Einsatz zur Folge.

SN/APA (ZOOM.TIROL) Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun