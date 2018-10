Winterreifenpflicht bei Schnee und Eis ab 1. November

Ab 1. November gilt für Fahrzeuge auf Österreichs Straßen wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Drauf wies der ÖAMTC in einer Aussendung am Donnerstag hin - also noch früh genug, um einen etwaigen Termin für den Wechsel beim Reifenhändler auszumachen. Gleichzeitig warnte der Automobilclub vor den Folgen einer falschen Bereifung bei Schnee oder Eis auf der Fahrbahn.

SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FO Noch ist Zeit zum Umstecken