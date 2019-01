Winterwetter: Lawinengefahr und Verkehrschaos in Niederösterreich und Kärnten

Nach Österreichs Westen ist es nun am Osten und am Süden, gegen die Schneemassen anzukämpfen. In Niederösterreich hat am Montag weiterhin teils erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Und der Verkehr kommt auch in Kärnten zum Erliegen.

Nun hat der Winter auch Österreichs Osten im Griff