"Wir brauchen Niederschlag"

Schlamm ausbaggern, Schilf entfernen, Wasser einleiten, Landwirtschaft zurückfahren - dennoch: Nur ausreichend Regen kann den Neusiedler See retten.

Der stetig sinkende Wasserstand des Neusiedler Sees hat nun auch das Land Burgenland auf den Plan gerufen. Durch das Entfernen von Schlamm und Schilf in den Uferbereichen des zweitgrößten Steppensees Europas möchte man sich der besonders seichten bzw. bereits verlandeten Stellen entledigen. "In den Buchtbereichen gibt es Ablagerungen bis zu einem halben Meter", sagt Christian Sailer, Leiter der Taskforce Neusiedler See. Die dafür nötigen Geräte seien bis dato noch nicht angekauft. "Aber die Technologie gibt es. Im Oktober soll mit ...