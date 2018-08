"Wir haben bei keiner unserer Autobahnbrücken Bauchweh"

Rund 5200 Autobahnbrücken gibt es in Österreich. Die ältesten stammen aus den 1940er-Jahren. Worauf geachtet werden muss, damit es nicht zu einer Katastrophe wie in Genua kommt.

Wer nach dem größten Feind der österreichischen Autobahnbrücken sucht, findet ihn in Säcken verpackt in jeder Autobahnmeisterei: Salz, das in der kalten Jahreszeit auf die Straßen gestreut wird. Zwei Kilogramm kommen durchschnittlich pro Saison auf einen Quadratmeter. Das Streusalz dringt in die kleinsten Ritzen und Risse im Beton ein. Sein Chlorid greift dort den Stahl an, den die graue Masse eigentlich schützen soll. Die Folge ist Korrosion, also Rost.