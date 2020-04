Die Coronakrise ist ein Crashkurs für Entschleunigung. Was können wir von diesem Übungsprogramm in die Zeit danach retten?

"All you need is less" heißt das neue Buch, das der Ökonom und Wachstumskritiker Niko Paech noch knapp vor der Coronakrise veröffentlicht hat. Die SN sprachen mit dem Wissenschafter über die Lehren, die Gesellschaft und Wirtschaft aus der Krise ziehen ...