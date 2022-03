"Wir produzieren derzeit wie beim Bäcker"

Obwohl der Goldpreis einen historischen Höchststand erreicht hat, steigt die Nachfrage nach Gold in Österreich massiv.

Die Warteschlangen vor der Münze Österreich auf dem Wiener Heumarkt sind lang dieser Tage. 20, 30, manchmal auch mehr Personen harren auch bei widrigen Witterungsbedingungen aus, um an Gold zu kommen. Am Donnerstagnachmittag waren es ausnahmsweise etwas weniger. Die Stimmung unter den Wartenden: gedämpft. Wenn gesprochen wurde, dann eher in Stehsätzen. "Hoffentlich gibt's noch welche." Also Philharmoniker. Oder: "Wer weiß, für was es gut ist." Erst bei der Frage, warum sie gerade jetzt, wo der Goldpreis erstmals die historische Höchstmarke ...