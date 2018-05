"Wir wollen aus unserer Schule keine Festung machen"

Nach dem geplanten, jedoch verhinderten Amoklauf im Bundesschulzentrum in Mistelbach ist man um Normalität bemüht. Strengere Sicherheitsvorkehrungen sind kein Thema.

Der Schock saß bei vielen Schülerinnen und Schülern Montag früh noch tief: Nur eine Ladehemmung war offenbar der Grund dafür, dass ein Amoklauf am vergangenen Mittwoch am Bundesschulzentrum in Mistelbach gerade noch scheiterte, Schlimmeres verhindert werden konnte und "lediglich" ein Schüler verletzt wurde. Der mutmaßliche Schütze, ein 18-Jähriger aus dem Weinviertel, steht im Verdacht, einen ein Jahr älteren Schüler mit einer Schrotflinte angeschossen zu haben. Der Beschuldigte habe "möglichst viele Menschen" töten wollen, so die Polizei.