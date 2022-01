Wirbel um Forderung des VSStÖ nach Abschaffung der Polizei

Für Aufregung hat der Wiener Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) mit einem Instagram-Posting gesorgt, in dem die SPÖ-nahe Studierendenvertretung die Abschaffung der Polizei fordert. Die SPÖ ging in Bund und Ländern klar auf Distanz, scharfe Kritik kam von der Volkspartei. Die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) hat am Donnerstag Rücktritte gefordert.