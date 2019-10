Klimaschützer fordern Bürgermeister auf, Schnitzel und Braten in Schulen, Spitälern und Kindergärten zu reduzieren.

Der Fleischkonsum in Kindergärten, Kantinen, Mensen, Altenheimen, Schulen und Spitälern soll drastisch reduziert werden. Das verlangen führende Klimawissenschafter aus elf Ländern von Städten und Kommunen. In einem offenen Brief fordern sie die Bürgermeister auf, entsprechende Schritte einzuleiten. Zum einen, weil ...