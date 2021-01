Wird man mit einer Spende für die Corona-Impfung vorgereiht?

In Kärnten soll jetzt die Staatsanwaltschaft Unregelmäßigkeiten bei Impfungen aufklären. Im Innviertel wurde einer Heimleiterin gekündigt.

Kann man sich mit Geld und Beziehungen einen Vorteil bei den Coronaimpfungen erschleichen? Zwei Pflegerinnen und ein Pfleger in Kärnten haben öffentlich behauptet, dass man sich zumindest in Pflegeheimen in den Bezirken Spittal, Villach-Land und Völkermarkt eine vorzeitige Immunisierung erkaufen könne. "Man kann gegen eine kleine - nennen wir es - Spende den Impfstoff reservieren lassen. Die Heime haben einfach mehr bestellt", lautet der Vorwurf.

Ein weiteres Gerücht: Angesehene Unternehmer, Stars und Millionäre rund um den Wörthersee sollen ...