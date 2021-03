Wirte in Vorarlberg sind gut besucht: "Es ist schön, wieder Gastgeber zu sein"

Jene Wirte, die seit Montag im Ländle offen haben, werden gestürmt - sie sind ausgebucht.

Schneeregen bei drei Grad Celsius. Und in den Gaststuben glückliche Gäste, die nach vier Monaten endlich wieder zum Wirt gehen dürfen. Dieses Bild bot sich am Montag in der "Erkenntnisregion" Vorarlberg. "Hätten wir nur die Gastgärten nutzen dürfen, wäre die Eröffnung ins Wasser gefallen", sagt Mike Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

"Bei jenen, die aufgesperrt haben, ist die Stimmung sehr positiv. Sie sind ausreserviert. Das Bedürfnis der Gäste nach einer gewissen Normalität ist groß." ...