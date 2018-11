Wirtschaftsgebäude in der Steiermark abgebrannt

Ein Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im steirischen Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist am Samstagabend abgebrannt. Laut Polizei war die Ursache zunächst unklar. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit fast 200 Einsatzkräften im Löscheinsatz, bei ihrem Eintreffen stand das Gebäude bereits in Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz am Bein verletzt.

Quelle: APA