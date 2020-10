Witwe eines Covid-Opfers zur Causa Ischgl: "Es ist alles schiefgelaufen"

Für Trauernde ist das erste Allerheiligen nach einem Todesfall in der Familie schwer genug. Die Witwe eines Covid-Opfers, das sich in Ischgl ansteckte, erzählt von Selbstvorwürfen und Wut.

Allerheiligen im Wohnort der Familie M. (Name geändert) im Weinviertel: Normalerweise ist um 14 Uhr eine Festmesse, danach ziehen die Besucher mit Blasmusik zur Gräbersegnung auf den Friedhof. Dann liest der Diakon die Namen der Verstorbenen des abgelaufenen Jahres vor und der Bürgermeister erinnert bei der Kriegerkapelle an die Gefallenen der beiden Weltkriege, aber auch an Probleme von heute wie Umweltschutz oder den sozialen Zusammenhalt.

Heuer findet all das, wie überall in Österreich, so nicht statt. Frau M. ...