Witwer nach Tod von Ehefrau bei Brand in Wien vor Gericht

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ist in den frühen Morgenstunden des 2. April 2023 eine 69-jährige Frau ums Leben gekommen. Am Donnerstag musste sich der Witwer wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Anklage legte dem 73-Jährigen zur Last, eine Zigarette in seinem Arbeitszimmer nicht ordentlich ausgedämpft zu haben, ehe er zu Bett ging. In der Verhandlung taten sich jedoch Zweifel an der Brandursache auf.

BILD: SN/APA/STADT WIEN | FEUERWEHR/UNBEK Womöglich löste explodierter Akku Feuer aus