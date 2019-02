Wo die Grenzen für Hasspostings im Internet liegen

Posten, teilen, liken: Die Meinungsfreiheit ist auch im Netz nicht grenzenlos: Was ist erlaubt, was verboten?

In sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter geht es verbal mitunter heiß her. Rasch fallen in hitzigen Diskussionen (geschriebene) Worte, die man sich von Angesicht zu Angesicht nicht trauen würde zu sagen. Die Distanz zwischen den Usern senkt die Hemmschwelle. Das ist mit Blick auf die Meinungsfreiheit so lange kein Problem, bis nicht vor allem eine wesentliche Grenze überschritten wird: jene zum Strafrecht.