Wo es dem Plastik an den Kragen geht

Immer mehr Gemeinden erklären sich zu plastikfreien Zonen und setzen auf Papier und Stoff. Vorbild ist eine Stadt im Mostviertel.

2019 könnte für St. Valentin ein ganz besonderes Jahr werden. Ab August wird es in der westlichsten Stadt Niederösterreichs mit seinen 9000 Einwohnern so richtig spannend. Denn dann wird erstmals ersichtlich, ob sich der Aufwand gelohnt hat: Im Herbst 2018 beschloss man im Rathaus die Resolution "Plastikfreie Gemeinde". Im August, September und Oktober wurden jeweils rund 24 Tonnen Plastikmüll in den Haushalten gesammelt. "Unser Ziel ist es, diesen Wert innerhalb von zwei Jahren zu halbieren", sagt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ).