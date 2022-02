Wochenend' und Sonnenschein für die erste Ferien-Tranche

Die erste Tranche der Semesterferien steht vor der Tür und die Meteorologen haben für Urlauber eine gute Nachricht: Das milde Wetter geht weiter, lautet die Prognose der ZAMG. Allerdings bleibt es windig und auch eine Kaltfront am Montag funkt dazwischen.

APA

Im Westen und Süden verläuft der Freitag oft sonnig, höchstens in Tälern und Becken halten sich anfangs lokale Frühnebelfelder.

In den Gebirgsgauen scheint meist die Sonne, am Nachmittag ziehen vorübergehend hohe Wolken durch. Über dem Flachgau und dem nördlichen Tennengau liegt eine Wolkenschicht, die ab den Mittagsstunden auflockert. Die Frühtemperaturen bewegen sich im Bereich von minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte von vier bis elf Grad.

Der Samstag startet im Bergland, insbesondere in den Nordalpen, noch mit einigen Restwolken und letzten Regen- oder Schneeschauern. Die Schneefallgrenze liegt anfangs um 500 oder 600 Meter. Tagsüber setzt sich dann aber verbreitet sonniges und trockenes Wetter durch. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden und auf den Bergen teils lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest. Auf Frühtemperaturen von minus vier bis plus drei Grad folgen Tageshöchstwerte um drei bis zehn Grad, die höchsten Werte gibt es im Südosten.

Neben ersten dichteren Wolken in unterschiedlichen Schichten scheint am Sonntag bis über Mittag die Sonne noch häufig, vor allem aber von Osttirol ostwärts bis ins Südburgenland. Im Laufe des Nachmittags werden schließlich mit Störungsaufzug von Nordwesten die Wolken immer dichter. Bis zum Abend muss bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 1.000 Meter Seehöhe in Vorarlberg, in Tirol und Salzburg sowie auch im Wald- und Mühlviertel örtlich mit Regen gerechnet werden. Außerdem frischt im Norden und Osten der Wind aus westlichen Richtungen zum Teil lebhaft, im Bergland auch stark auf. In der Früh zeigt das Thermometer minus sieben bis null Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit drei bis neun Grad erreicht.

Eingelagert in eine nordwestliche Strömung sorgt am Montag eine Kaltfront am Vormittag verbreitet für dichte Wolken und für Regen, der Dienstag sollte sich dann wieder von seiner sonnigen und auch trockenen Seite präsentieren, bis zu zwölf Grad werden dabei erwartet.