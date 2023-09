Wölfe: EU-Kommission signalisiert mögliche Änderung von strengem Schutzstatus

Behörde will Daten zu Ausbreitung und Folgen sammeln und einen Vorschlag unterbreiten, der "zu weiterer Flexibilität" im Umgang führen könnte.

Wölfe sind in der sogenannten FFH-Richtlinie geschützt. Die EU-Kommission läutete am Montag eine „neue Phase“ im Umgang mit den Raubtieren ein.

Sechs Wölfe in Kärnten, drei in Tirol, einer in Salzburg: In den Bundesländern wurden bisher zehn der großen Beutegreifer auf Basis einer Verordnung abgeschossen. Die Länder griffen zu dieser Maßnahme, nachdem sich Nutztierrisse regional gehäuft hatten. Auch in Oberösterreich sind ...